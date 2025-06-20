İnegöl'de Libya Uyruklu Adamın Ölü Bulunması

İnegöl'de Libya Uyruklu Adamın Ölü Bulunması
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Libya uyruklu 71 yaşındaki Mohammed Abdalla, yaşadığı villada hareketsiz halde bulundu. Olayın ardından hayatını kaybettiği belirlenen Abdalla'nın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Libya uyruklu Mohammed Abdalla (71), yaşadığı villada ölü bulundu.

Olay, saat 23.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Sipahi Sokak'taki villada meydana geldi. Mohammed Abdalla'nın zemin katta hareketsiz halde yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde Abdalla'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Mohammed cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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