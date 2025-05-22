İnegöl'de Lazer Tacizi Sonrası Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayat Tehlikesiyle Hastanede

İnegöl'de Lazer Tacizi Sonrası Bıçaklı Kavga: Bir Genç Hayat Tehlikesiyle Hastanede
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta lazer ışığı tutarak taciz edilen iki genç, tartışmanın ardından bıçakla yaralandı. Olayda bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir parkta yanlarında kız arkadaşları bulunan 2 genci, yüzlerine lazer ışığı tutarak taciz edip, yaşanan tartışmada bıçakla yaralayan şüphelilerden Muhammed D. (17) tutuklanırken, Ramazan Y. (20) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesindeki Kültür Parkı içerisinde meydana geldi. Hasan T. (16) ve arkadaşı Ahmet Akif B. (15), kız arkadaşlarıyla birlikte parkta oturdukları sırada kendilerine Muhammed D. ve Ramazan Y. tarafından lazer ışığı tutuldu. Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan Hasan T. ve arkadaşı Ahmet Akif B., kendilerine lazer ışığı tutan kişilerle tartışmaya başladı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Hasan T. ve Ahmet Akif B., bıçak darbeleriyle yaralandı. Kavganın ardından şüpheliler olay yerinde kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 2 genç, sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hasan T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler Muhammed D. ve Ramazan Y.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden Muhammed D. tutuklanırken, Ramazan Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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