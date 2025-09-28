Haberler

İnegöl'de Laf Atma Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Bıçakla Ağır Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sokakta yürüyen Veysel M.'ye laf atılması sonrası çıkan kavgada, Veysel M. bıçakla ağır yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikesi sürüyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde laf atma tartışması nedeniyle çıkan kavgada Veysel M. (26), bıçakla ağır yaralandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Kemalpaşa Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Veysel M.'ye tanımadığı kişiler laf attı. Taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Veysel M., şüpheli bir kişi tarafından bıçakla bacak ve sırtından yaralandı. Ağır yaralanan Veysel M., çevredeki vatandaşlar tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
