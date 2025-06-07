İnegöl'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri: 11 Sürücüye 42 Bin TL Ceza

İnegöl'de Kurban Bayramı Trafik Denetimleri: 11 Sürücüye 42 Bin TL Ceza
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri ortak trafik denetimi yaparak, kurallara uymayan 11 sürücüye toplam 42 bin TL para cezası kesti. Ekipler, sürücülere emniyet kemeri kullanımı ve hız sınırları konusunda bilgilendirici broşürler dağıttı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Kurban Bayramı tatili dolayısıyla jandarma ve polis ekipleri, ortak trafik denetimi gerçekleştirdi. Kurallara uymayan 11 sürücüye toplam 42 bin TL ceza kesildi.

İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, bayram tatilinde artan araç yoğunluğuna karşı tedbirlerini artırdı. Cerrah kavşağı başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar tek tek durdurularak denetlendi. Ekipler, sürücülerin ehliyet ve ruhsat gibi belgelerini kontrol ederken, hız sınırlarına uyulup uyulmadığını ve emniyet kemeri kullanımını da denetledi. Yetkililer, özellikle bayram trafiğinde meydana gelebilecek kazaları önlemek için sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyardı.

DENETİMLER SÜRECEK

Yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 11 araç sürücüsüne toplam 42 bin TL para cezası uygulandı. Ayrıca denetimler sırasında sürücülere ve yolculara trafik güvenliğiyle ilgili bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma ve polis ekipleri, vatandaşların Kurban Bayramı'nı kutlayarak, herkesin huzurlu ve sağlıklı bir tatil geçirmesi temennisinde bulundu. Bayram süresince şehir merkezi ve kırsal bölgelerde denetimlerin aralıksız süreceği, kurallara uymayan sürücüler hakkında yasal işlem yapılacağı belirtildi.

Haber- Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL Bursa,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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