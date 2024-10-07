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İnegöl'de Küçükbaş Hayvancılık Festivali Yüzleri Güldürdü

İnegöl'de Küçükbaş Hayvancılık Festivali Yüzleri Güldürdü
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde koç ve tavuklar için gerçekleştirilen güzellik yarışmaları büyük ilgi gördü. Yurt içi ve yurt dışından katılan üreticiler, farklı ırkların tanıtımını yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde koç ve tavuklar için güzellik yarışması yapıldı.

İnegöl Belediyesince düzenlenen festivalde, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda küçükbaş hayvan sektör temsilcisi ağırlandı.

"İnegöl Kıvırcığı" adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün tanıtımı gerçekleştirildiği festivale, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.

Festivalde koç ve tavuk yetiştiricilerinin hayvanları "Irklar arası damızlık koç güzellik yarışması" ve "Uluslararası yerli tavuk ırkları yarışması"nda boy gösterdi.

Yarışmalarda jüri değerlendirmesi sonucunda çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödül takdim edildi.

Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal - Güncel

İnegöl bursa

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