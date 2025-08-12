İnegöl'de Kreşte Epilepsi Nöbeti Geçiren Çocuk Havuzda Boğulma Tehlikesi Geçirdi

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde faaliyet gösteren özel bir kreşte, epilepsi nöbeti geçiren 4 yaşındaki çocuk havuza düşerek boğulma tehlikesi geçirdi. Minik Berra D, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

Olay, saat 14.00 sıralarında kreşte düzenlenen yüzme etkinliği sırasında meydana geldi. İddiaya göre, havuz kenarında bulunan 4 yaşındaki Berra D, aniden epilepsi nöbeti geçirerek suya düştü. Kreş öğretmenleri çocuğu sudan çıkararak ilk müdahaleyi yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük Berra'yı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Durumu ağır olan çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayı duyan aile üyeleri hastaneye gelerek büyük üzüntü yaşarken, kreş yönetimine tepki gösterdi.

Polis, savcılık talimatıyla soruşturma başlattı.