İnegöl'de Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu

İnegöl'de Köprü Altında Erkek Cesedi Bulundu
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde mahallerinin köprü altında hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede cesedin 38 yaşındaki Ziya Balkan'a ait olduğu belirlendi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde köprü altında erkek cesedi bulundu.

Mahmudiye Mahallesi'nde Bedre Deresi Köprüsü'nün altında bir kişinin hareketsiz yattığını fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemede cesedin Ziya Balkan'a (38) olduğu tespit edildi.

Balkan'ın cesedi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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