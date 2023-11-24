İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana gelen kazada, kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu ve sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla yaralı hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters durdu, kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Mobilya İhtisas Organize Sanayi bölgesinde meydana geldi. Sanayiden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Muhammet M. (34) yönetimindeki 26 AAG 746 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan araç takla atarak ters durdu. Kaza sonucu sürücü yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA