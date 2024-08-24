Üye Girişi
Haberler

İnegöl'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: Sürücü alkollü çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil takla attı. Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, alkollü olduğu tespit edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla atarken, kazayı hafif yaralı atlatan sürücü, güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polislere dil dökerek, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi. Ekiplerin uğraşı sonucu alkolmetreye üfleyen sürücünün 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilip, 6 bin 439 TL ceza kesildi, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesi Osmaniye Mahallesi, Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Oğuz S. (24) yönetimindeki 16 KCB 51 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu sinyalizasyon direğine çarpıp takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde, ters duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Nihat İ. (37) ve Adem S.'nin (19) hafif şekilde yaralandığı tespit edildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazayı hafif yaralı atlatan sürücü Oğuz S., güvenlik kameralarından tespit edilmesine rağmen aracı kullanmadığını iddia ederek alkolmetreyi üflemedi. Sürücünün arkadaşı ise polise, "Hazır asker, yarın askere gidiyor" diyerek alkolmerenin üfletilmemesini istedi.

Bir süre sonra ikna olan Oğuz S., alkolmetreyi üfledi. 1.70 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulanırken, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

trafik İnegöl Bursa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Somer Şef kime kaşık attı? 24 Ağustos Cumartesi MasterChef kim kaşık aldı, Somer Şef kaşık attı mı? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Ağustos Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 24 Ağustos 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Mehmet Şimşek kimdir? Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? Mehmet Şimşek hayatı ve biyografisi! Avon battı mı? Avon iflas mı etti? Çağla İle Bu Yaz nerede çekiliyor, Çağla İle Bu Yaz setleri nerede? Ferdi Kadıoğlu gitti mi? Ferdi Kadıoğlu transfer oldu mu, bonservisi ne kadar? 23 Ağustos 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? Geçici vergi uzatıldı mı 2024? MasterChef çikolatalı sufle tarifi! En güzel çikolatalı sufle tarifi! çikolatalı sufle tarifi nasıl yapılır? çikolatalı sufle için malzemeler! Galatasaray Lig maçı ne zaman? Ç.Rizespor Fenerbahçe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Ç.Rizespor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Celta Vigo Valencia CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Celta Vigo Valencia maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Sevilla Villarreal CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Sevilla Villarreal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? PSG Montpellier CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? PSG Montpellier maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Alanyaspor Göztepe CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Alanyaspor Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Monchengladbach Bayer Leverkusen CANLI – ŞİFRESİZ izleme linki var mı? Monchengladbach Bayer Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 23 Ağustos Haziran Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title