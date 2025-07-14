İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Şarampole Düştü

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole düştü. Sürücü yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil şarampole düşüp trafoya çarptı. Kazada sürücü yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Baykoca Mahallesi TOKİ Konutları İmar Sokak'ta meydana geldi. Metin B. (48) idaresindeki 16 AOK 759 plakalı otomobil, yokuş aşağı giderken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten şarampole düştü. Araç, trafo duvarına çarparak durabildi. Kazayı sürücü yara almadan atlatırken, araçta maddi hasar oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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