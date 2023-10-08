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İnegöl'de Kontrolden Çıkan Otomobil Ağaca Çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarparak devrildiği ve sürücünün yaralandığı bildirildi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.