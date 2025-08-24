İnegöl'de Konteyner Yangını Köylülerin Müdahalesiyle Söndürüldü

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde tarlalık alanda bulunan konteynerde çıkan yangın köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşköy Mahallesi'nde köyün dışında yer alan tarlalar bulunduğu sahada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri engebeli arazi nedeniyle olay yerine güçlükle ulaştı. Bu sırada mahalle gençleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Çevre köylerden çağrılan traktörlere bağlı su tankerlerinin desteğiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, köylerinde yangın tankerinin bulunmamasının büyük zorluklara yol açtığını belirterek yetkililerden destek istedi.