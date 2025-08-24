İnegöl'de Konteyner Yangını Köylülerin Müdahalesiyle Söndürüldü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tarlalık alanda bulunan konteynerde çıkan yangın, köy gençlerinin girişimi ve çevre köylerden gelen su tankerleriyle kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmadı, ancak maddi hasar oluştu.

Bursa'nın İnegöl ilçesi kırsal Çavuşköy Mahallesi'nde tarlalık alanda bulunan konteynerde çıkan yangın köylülerin de desteğiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Çavuşköy Mahallesi'nde köyün dışında yer alan tarlalar bulunduğu sahada konteynerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri engebeli arazi nedeniyle olay yerine güçlükle ulaştı. Bu sırada mahalle gençleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale ederek alevlerin büyümesini engelledi.

Çevre köylerden çağrılan traktörlere bağlı su tankerlerinin desteğiyle yangın tamamen kontrol altına alındı. Olayda yaralanan olmazken, konteynerde maddi hasar meydana geldi.

Mahalle sakinleri, köylerinde yangın tankerinin bulunmamasının büyük zorluklara yol açtığını belirterek yetkililerden destek istedi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.