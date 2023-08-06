İnegöl'de komşu kavgası: 2'si ağır 3 kişi yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde aynı sitede oturan komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı ve silahlı kavgada, 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Uludağ caddesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitedeki dairelerde alt alta oturan iki aile arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın ardından taraflar polis merkezine giderek birbirlerinden şikayetçi oldu. İfadelerin alınmasından sonra evlerine dönen iki aile arasında yeniden tartışma yaşandı. Gerginlik kavgaya dönüşürken Mevlüt K., tabanca ile komşuları Bülent K. (46), Ömer S. (35) ve Hikmet K.'ya (45) ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Bülent K. ile Hikmet K. ağır yaralandı. Ömer S. ise bacağından bıçakla yaralandı.

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