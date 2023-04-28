İnegöl'de kolunu makineye kaptıran işçi yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.
İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada CNC makinesinde çalışan Ömer Ö, sol kolunu makineye kaptırdı.
Kolundan ağır yaralanan işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralı işçinin tedavisi sevk edildiği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sürüyor.
Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel