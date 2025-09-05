Haberler

İnegöl'de Kısa Sürede Büyüyen Ot Yangını Kontrol Altına Alındı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen ot yangını, itfaiye ekiplerinin bir saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
