İnegöl'de kırmızı ışık ihlali kazası: 3 araç karıştı, 3 sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza, kırmızı ışık ihlali yapan bir aracın diğer araçlara çarpması sonucu gerçekleşti. Kazada 3 araç sürücüsü de yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kırmızı ışık ihlalinin neden olduğu kazaya 3 araç karıştı, 3 sürücü de yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık ihlali yapan Vedad B. (43) yönetimindeki 16 AVR 791 plakalı otomobil, seyir halinde olan Ümithan Ç. (22) yönetimindeki 16 PY 292 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, kavşakta bekleyen Seyhan G. (39) yönetimindeki 16 SG 273 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada 3 aracı sürücüsü de yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.