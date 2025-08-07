İnegöl'de Kenevir ve Metamfetamin Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yapılan operasyonda 100 kök kenevir ve 300 gram metamfetamin ele geçirildi, iki şüpheli tutuklandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda, 100 kök kenevir bitkisi ile 300 gram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma komutanlığı JASAT ve Eskikaracakaya Karakolu ekipleri, bir evde yasa dışı kenevir yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, adrese baskın düzenledi. Ekiplerin evdeki aramasında, bahçede ve evin içinde 100 kök kenevir bitkisi ile 300 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan Semih S. ve Tuncer A. isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
