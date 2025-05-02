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İnegöl'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı

İnegöl'de Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti, 3 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cip ormana uçtu. Sürücü hayatını kaybederken, araçtaki 3 kişi yaralandı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, ormana uçan cipin sürücüsü hayatını kaybetti, 2'si çocuk, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında, Mezit Boğazı'nda meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük istikametine giden 68 FH 275 plakalı cip, sürücüsü Savaş Büyükkaya'nın (46) direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkıp ormana uçtu. Sürücü Büyükkaya hayatını kaybederken, araçtaki Gülşah E. (33), Maya B. (8) ve Melisa B. (6) yaralandı. Yaralılar ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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