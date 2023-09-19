İnegöl'de kaza sonrası çıkan kavgada bıçakla tehdit eden şahıs tutuklandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde hasarlı kaza sonrası otomobilinin kapısını tekmeleyen diğer araç sürücüsü Abdulhalim S.'yi (20), bıçakla kovalayan Fatih Mazlum (35), tutuklandı. Mazlum'un, otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğun da şahit olduğu olayı, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği öğrenildi.

Olay, 17 Eylül'de Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Fatih Mazlum idaresindeki otomobil, aynı yöne giden Abdulhalim S. yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından Abdulhalim S., Fatih Mazlum'un otomobilinin kapısını tekmeledi. Aracından inen Mazlum ise elinde bıçakla Abdulhalim S.'nin üzerine yürüdü. Abdulhalim S., kendisini takip eden Fatih Mazlum'dan kaçarak kurtuldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, kaza sonrası sürücülerin kavga ettiği, Fatih Mazlum'un bıçakla diğer sürücüyü kovaladığı görüldü. Çevredekiler, Fatih Mazlum'a tepki gösterirken, o anda olay yerinde olan çocukların 'Polisi arayın' diye yardım istemeleri de görüntülere yansıdı. Bıçakla etrafa tehditler savuran Fatih Mazlum'un otomobilinin ön koltuğunda oturan çocuğunun da yaşananları korkuyla izlediği görüldü.

Gözaltına alınıp, polis merkezine götürülen Fatih Mazlum'un ifadesinde, "Bir anlık sinirle yaptım" dediği belirtildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mazlum, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.