İnegöl'de kaza sonrası çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, maddi hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, taraflar arasında sözlü tartışma başladı. Taraflar arasındaki kavgada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Çevik Kuvvet ekipleri tarafları sakinleştirdi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, maddi hasarlı kazanın ardından çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

S.B. idaresindeki 16 AOR 005 plakalı otomobil ile A.A'nın kullandığı 16 AVV 579 plakalı motosiklet, Alanyurt Yolu Metal Sanayi Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada maddi hasar meydana gelirken, taraflar arasında sözlü tartışma başladı.

Bu sırada olay yerine motosiklet sürücüsünün babası M.A. da geldi.

Otomobil sürücüsünün arkadaşları, motosiklet sürücüsü A.A, kardeşi C.A. ve babası M.A'yı sopalarla darbetti. Olayda otomobil sürücüsü S.B de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede taraflar yeniden karşı karşıya gelirken, Çevik Kuvvet ekipleri bölgeye gelerek tarafları sakinleştirdi.