İnegöl'de Kaza Sonrası Büyüyen Kavga: 6 Gözaltı

İnegöl'de Kaza Sonrası Büyüyen Kavga: 6 Gözaltı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza sonrası sürücüler arasında çıkan kavga cep telefonuyla görüntülendi. Olayda 6 kişi gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen hasarlı kazanın ardından sürücüler ve yakınları arasında çıkan kavga cep telefonuyla görüntülendi. Kavgaya ilişkin 6 kişi gözaltına alındı.

Olay, saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde meydana geldi. Deniz E. yönetimindeki 16 BBL 305 plakalı otomobil, iddiaya göre park halindeki 2 otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü otomobiliyle kaçarken, aracının plakasını düşürdü. İhbar üzerine bölgeye trafik ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, şüpheliye aracının plakasından ulaşarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen Deniz E. ile araçları zarar gören sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine saldırdı. Sürücüler arasında çıkan kavgaya yakınları da dahil oldu. Polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekince takviye ekip istendi. Olay yerine gelen takviye ekiplerin müdahalesiyle taraflar ayrılırdı. Kavgaya karışan Süreyya G. (44), Ferdi G. (23), Halil G. (25), Oğuzhan G. (24), Deniz E. ile ağabeyi Oğuzhan E. (24) gözaltına alındı. Kavga anı, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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