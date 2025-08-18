İnegöl'de Kaza: Refüje Çarpıp Takla Attı, 2 Kardeş Yaralandı

İnegöl'de Kaza: Refüje Çarpıp Takla Attı, 2 Kardeş Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir hafif ticari araç virajda kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kaza sonucu 2 kardeş yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde refüje çarpıp takla atan hafif ticari araç, karşı yöne geçerek yan yattı. Kazada 2 kardeş yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Ahmet Türkel Çevre Yolu Nene Hatun Kavşağı'nda meydana geldi. Nurcan Ş. (21) yönetimindeki 16 KKE 41 plakalı hafif ticari araç, virajda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Refüje çarpıp takla atarak karşı yöne geçen araç yan yatarken, sürücü ile yanındaki ablası Nazlıcan Ş. (22) yaralandı. Yaralı kız kardeşler, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı

Memurlar dediklerini yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu

Türkiye'nin en yoksul ve en zengin ilçeleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.