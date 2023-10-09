İnegöl'de kaza: Otomobil orta refüje çarptıktan sonra minibüse çarptı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde orta refüje çarptıktan sonra savrulan otomobil, karşı yönden gelen minibüse çarparak durabildi.

Kaza, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Çevre yolunda seyir halinde olan sürücü Sinan Ç.(29) yönetimindeki 48 B 7237 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Tabelaya ve orta refüje çarpıp karşı yöne geçen araç, karşı yönden gelen sürücü İsmail A.(45) yönetimindeki 16 FE 122 plakalı minibüs ile çarpışarak durabildi. Kaza sonucu otomobilin sürücüsü ve yanındaki yolcu Oğuzhan K. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA