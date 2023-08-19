İnegöl'de kaza: 7 kişi yaralandı

1)İNEGÖL'DE OTOMOBİL İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 7 YARALI

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında İnegöl ilçesi Bursa-Ankara karayolu üzeri Oylat Kavşağında meydana geldi. Bozüyük istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Ali Osman Dük (35) idaresindeki 16 KMG 06 plakalı hafif ticari araç, yol çalışması nedeniyle daralan yolda karşı yönden gelen sürücü Ahmet Yaşar (57) idaresindeki 20 ET 760 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araç devrildi. Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Ali Osman Dük ve yanındaki Kadir Üz (31) ile otomobilde yolcu olarak bulunan Şükran Güroğlu(56), Hilmi Güroğlu(64), Muhammed Kaan Güroğlu (12), Fatmanur Yaşar(32) ve Arif Yiğit Yaşar (5) yaralandı. Otomobil sürücüsü Ahmet Yaşar ise kazayı yara almadan atlattı.Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafik ekipleri, olası ikinci kazayı önlemek için yolda güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan 7 yaralı, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.