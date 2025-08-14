İnegöl'de Kaza: 69 Yaşındaki Sürücü ve Eşi Yaralandı

İnegöl'de Kaza: 69 Yaşındaki Sürücü ve Eşi Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpan otomobilin sürücüsü ve eşi yaralandı. Kaza, Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ile TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet K. (69) ile yanındaki eşi Safiye K. (62) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Ahmet K. yönetimindeki 42 U 3114 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen A.O. (53) idaresindeki 16 AG 883 plakalı otomobil ile C.A. (44) yönetimindeki 54 AHS 636 plakalı otomobil ve M.Y.'nin (51) kullandığı 16 KPE 28 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet K. ile yanındaki eşi Safiye K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Galatasaray'da beklenen ayrılık

Galatasaray'da beklenen ayrılık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca hakkında bomba iddia! Ayrılığı duyurdular

Güle güle Talisca! Ayrılığı duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.