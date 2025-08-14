İnegöl'de Kaza: 69 Yaşındaki Sürücü ve Eşi Yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kırmızı ışıkta bekleyen 2 otomobil ile TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü Ahmet K. (69) ile yanındaki eşi Safiye K. (62) yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa- Ankara kara yolu İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bozüyük yönüne giden Ahmet K. yönetimindeki 42 U 3114 plakalı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basmasıyla kontrolden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen A.O. (53) idaresindeki 16 AG 883 plakalı otomobil ile C.A. (44) yönetimindeki 54 AHS 636 plakalı otomobil ve M.Y.'nin (51) kullandığı 16 KPE 28 plakalı TIR'a çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Ahmet K. ile yanındaki eşi Safiye K. yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çift, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Bölge Trafik ekipleri yolu kontrollü şekilde ulaşıma açarken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.