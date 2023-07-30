İnegöl'de kaza: 6 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.