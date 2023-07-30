İnegöl'de kaza: 6 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaza, 19.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ferdi Yılmaz (42) yönetimindeki 16 SRD 01 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen Sefa İlarslan (26) idaresindeki 16 PG 602 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza yerine 112, polis ve İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Berat Yılmaz (16), Yaren Yılmaz (13) ile Ali Karaca (18) ve İbrahim Atmaca (19) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza anı bir sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - BURSA