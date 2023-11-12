İnegöl'de kaza: 5 kişi yaralandı

- Bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada bariyerlere çarpan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa istikametine seyir halinde olan sürücü Zafer C. yönetimindeki 16 ZC 994 plakalı otomobil, iddiaya göre başka bir aracın sıkıştırması sonucu bariyerlere çarparak durdu. Hurdaya dönen araçtaki sürücü ile yolcular Metehan B.(22), Tolgahan Ö.(21), Abdülsamed A.ve Bahadır T.yaralandı.

Olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.