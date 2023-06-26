İnegöl'de kaza: 4 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, tali yoldan çıkan cipin çarptığı otomobil takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı. Cip sürücüsü gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tali yoldan çıkan cipin çarptığı otomobil, takla attı. Kazada otomobilin sürücüsü, eşi ve 2 çocuğu yaralandı.

İnegöl'e doğru giden Sinan U. (35) yönetimindeki 16 ATS 981 plakalı otomobile, Kestel ilçesi Ümitalan mevkisinde, tali yoldan kara yoluna çıkan Atilla Ü.'nün (40) kullandığı DU-YE-11 yabancı plakalı cip çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, takla atıp şarampole devrildi. Kazada, sürücü Sinan U. ile yanındaki eşi Emine U. (30) ve çocukları Miray U. (6) ve Miraç U. (3) yaralandı.

Cip sürücüsü Atilla Ü. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.