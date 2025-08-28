İnegöl'de Kayıp Zihinsel Engelli İçin Arama Çalışmaları Başlatıldı

Haberler
Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 gündür kaybolan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu için arama çalışmaları başladı. Ailesinin kayıp ihbarı sonrası jandarma ve arama kurtarma ekipleri harekete geçti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu (29) için ekipler arama çalışması başlattı.

Kırsal Çayyaka Mahallesi'ndeki evinden geçen salı günü, gezmek için çıkan zihinsel engelli Bestami Tiryakioğlu'ndan 2 gündür haber alamayan ailesi, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine harekete geçen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, AFAD, İHH Arama Kurtarma ve İNDAK Arama Kurtarma ekipleriyle koordineli şekilde çalışma başlattı. Ekiplerin, Tiryakioğlu'nun son olarak görüldüğü Çayyaka Mahallesi çevresinde arama çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
