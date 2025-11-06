İnegöl'de Kayıp Yaşlı Adam Bağ Evinde Ölü Bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kendisinden haber alınamayan 73 yaşındaki Hasan A, bağ evinde ölü bulundu. Jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.
Kırsal Aşağıballık Mahallesi'ndeki bağ evinde yaşayan 73 yaşındaki Hasan A'dan haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi.
Harekete geçen İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bağ evinde Hasan A'yı hareketsiz yerde yatarken buldu.
Olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Cenaze, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel