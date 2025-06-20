İnegöl'de Kaydırakta Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydıraktaki koruma demirlerine bacaklarını sıkıştıran 8 yaşındaki Yamaç B., itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Olayın ardından sağlık ekipleri de olay yerine geldi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaydıraktaki koruma demirlerine bacaklarını sıkıştıran Yamaç B. (8), itfaiyenin çalışması ile bulunduğu yerden çıkartıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kamer Sokak'taki çocuk parkında meydana geldi. Karnesini alıp, parka gelen ilkokul öğrencisi Yamaç B., oyun oynarken kaydıraktaki koruma demirlerine bacaklarını sıkıştırdı. Olayı görenlerin haber vermesi sonucu olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. İtfaiye görevlileri, Yamaç B.'yi sıkıştığı yerden kurtardı. Durumu iyi olan Yamaç B., ailesine teslim edildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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