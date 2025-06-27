İnegöl'de Kaybolan Adam 35 Saat Sonra Ölü Bulundu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kaybolan 61 yaşındaki Ramiz Göktaş, 35 saat sonra bir baraj göletinde ölü bulundu. Cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
35 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evinden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ramiz Göktaş (61), ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda 35 saat sonra baraj göletinde ölü bulundu. Göktaş'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel