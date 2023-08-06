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İnegöl'de kavşakta arıza yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşakta arıza yapan bir otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza sonucu motosiklet otomobilin altına girerken, sürücü ise yere düşerek yaralandı. Yaralı genç, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşakta arıza yapan otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Bursa-Ankara karayolu Alanyurt istikametine seyir halinde olan Süleyman G. yönetimindeki 16 RN 542 plakalı otomobil kavşak üzerinde arıza yaptı. Sürücü, aracını sol şeritte durdurarak tamirci beklemeye başladı. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan Enes B. yönetimindeki 16 SGA 33 plakalı motosiklet, otomobile arkadan çarptı. Kaza sonucu motosiklet otomobilin altına girerken, sürücü ise yere düşerek yaralandı. Sürücüye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Refüjdeki çimenlik alana sırt üstü yatırılan yaralı genç, olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Devlet Hastanesi İnegöl Bursa Güncel Haberler

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