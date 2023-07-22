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İnegöl'de kavgada silahla yaralanan genç hastaneye kaldırıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kavgada, 2 genç arasında çıkan tartışma sonucu bir kişi silahla yaralandı. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 genç arasında çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, saat 01.30 sıralarında kırsal Cerrah Mahallesi'nde meydana geldi. Emre A. (24) ile Ali Z. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Z. üzerinde bulunan silahla Emre A.'ya ateş etti. Şüpheli kaçarak kayıplara karıştı. Bacağına merminin isabet etmesi sonucu yaralanan gence, olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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