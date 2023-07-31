İnegöl'de kavga: Suriyeli adam amcasının oğlunu bıçakladı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Halid Kenakeriye (33), para meselesi yüzünden çıkan kavgada amcasının oğlu Muhammed Salih Halak'ı (28) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokak'ta meydana geldi. Kuzenler Halid Kenakeriye ile Muhammed Salih Halak arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kenakeriye, Halak'ı, karnından bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Salih Halak, ameliyata alındı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Halid Kenakeriye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)