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İnegöl'de kavga: Suriyeli adam amcasının oğlunu bıçakladı

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu bir adam para meselesi yüzünden çıkan kavgada amcasının oğlunu bıçakladı. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Halid Kenakeriye (33), para meselesi yüzünden çıkan kavgada amcasının oğlu Muhammed Salih Halak'ı (28) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Artezyen Sokak'ta meydana geldi. Kuzenler Halid Kenakeriye ile Muhammed Salih Halak arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavgada Kenakeriye, Halak'ı, karnından bıçaklayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Muhammed Salih Halak, ameliyata alındı.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Halid Kenakeriye'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Muhammed Salih Suriye İnegöl Güncel Haberler

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