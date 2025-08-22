İnegöl'de Kavga: Güvenlik Görevlisi Bıçakla Yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki bir mobilya fabrikasının önünde yaşanan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı. Olay sonrası jandarma zanlıları yakalama çalışmalarına başladı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan kavgayı ayırmaya çalışan güvenlik görevlisi bıçakla yaralandı.

Yeniceköy Mahallesi'ndeki bir mobilya fabrikasının önünde park halinde bulunan araçtaki kadın ile erkek arasında kavga çıktı.

Olayı fark eden fabrikanın güvenlik görevlisi Fatih Ç'nin (32), kavgayı ayırmaya çalışması üzerine arbede yaşandı.

Arbedede güvenlik görevlisi bacağından yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, olay yerinden kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
