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İnegöl'de kasksız sürücü motosikletini yüzüstü kullanıyor

İnegöl'de kasksız sürücü motosikletini yüzüstü kullanıyor

Güncel Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnegöl'den Bursa yönüne giden kasksız sürücü motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İnegöl'den Bursa yönüne giden kasksız sürücü motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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