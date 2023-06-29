İnegöl'de kasksız sürücü motosikletini yüzüstü kullanıyor

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişinin motosikletinin üzerine yüzüstü uzanıp kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. İnegöl'den Bursa yönüne giden kasksız sürücü motosikletini, üzerine yüzüstü yatarak kullandı. O anlar diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Polis, sürücünün belirlenmesi için çalışma başlattı.