İnegöl'de kamyonla çarpışan otomobil evin bahçe duvarını yıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonla çarpışan otomobil, bir evin bahçe duvarını yıktı. Kazada otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, evde bulunan vatandaşlar büyük panik yaşadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, evin bahçe duvarını yıktı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, evde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kaza 14.30 sıralarında Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan T.(30) yönetimindeki 16 BDG 836 plakalı otomobil, Bülbül Caddesine geçiş yapmakta olan Hüseyin G.'nin (40) kullandığı 34 GV 7858 plakalı kamyon ile kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, Mevlüt Korkmaz'a ait evin duvarına çaptı. Kaza sonucu duvar yıkılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan sürücü sürücü özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anında evde televizyon izlediğini ifade eden evin sahibi Mevlüt Korkmaz, Çok korktum. panik yaptım dedi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.