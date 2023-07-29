İnegöl'de Kamyonla Çarpışan Otomobil Evin Bahçe Duvarını Yıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonla çarpışan otomobil, evin bahçe duvarını yıktı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralanırken, evde oturan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Kaza, 14.30 sıralarında Yeni Mahalle Bülbül Caddesinde meydana geldi. Akpınar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Hasan T.(30) yönetimindeki 16 BDG 836 plakalı otomobil, Bülbül Caddesine geçiş yapmakta olan Hüseyin G.(40) Yönetimindeki 34 GV 7858 plakalı kamyon iki caddenin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan Bülbül Caddesi numara 71'deki evin duvarına çarptı. Kaza sonucu duvar yıkılırken, sürücü hafif şekilde yaralandı.

Yaralı özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaza anında evde televizyon izlediğini ifade eden duvarı yıkılan evin sahibi Mevlüt Korkmaz ise duvarın yıkılmasıyla büyük bir panik yaşadı. Dışarı çıkan Korkmaz, evin duvarının yıkıldığını fark etti.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BURSA