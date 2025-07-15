İnegöl'de Kamyonetten Düşen Mevsimlik İşçi Ağır Yaralandı

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen 22 yaşındaki mevsimlik işçi Ayşe Y., ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, seyir halindeki kamyonetin kasasından düşen mevsimlik işçi Ayşe Y. (22), ağır yaralandı.

Olay saat 17.30 sıralarında kırsal Kurşunlu Mahallesi yolunda meydana geldi. Mehmet K. (48) yönetimindeki 16 Y 6377 plakalı kamyonetin kasasında ayakta yolculuk yapan mevsimlik işçi Ayşe Y., dengesini kaybederek yola düştü. Başından yaralanan Ayşe Y., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Başından yaralanan Ayşe'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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