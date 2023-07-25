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İnegöl'de kamyonetin üzerinden geçen çocuğun ölümüyle ilgili sürücü serbest bırakıldı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu yaşamını yitiren Esmanur Solmuş'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A., 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Akif A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SÜRÜCÜ SERBEST BIRAKILDI

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ailesinin mevsimlik işçi olarak çalıştığı fasulye bahçesinde uyurken üzerinden kamyonetin geçmesi sonucu yaşamını yitiren Esmanur Solmuş'un ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Kaza sonrası gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Akif A., 'Taksirle ölüme neden olmak' suçundan adliyeye çıkartıldı. Akif A., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz Yılmaz - Güncel

İnegöl Bursa Akif Güncel Haberler

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