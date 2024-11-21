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İnegöl'de Kamyonetin Çarptığı Polis Memuru Yaralandı

İnegöl'de Kamyonetin Çarptığı Polis Memuru Yaralandı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpması sonucu yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı. Olay sonrasında sürücü kaçtığı yerde yakalandı, polis memurunun hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçerken kamyonetin çarpmasıyla yaralanan polis memuru hastaneye kaldırıldı.

Kemalpaşa Mahallesi İsmail Efendi Sokak'ta, Bölge Trafik Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Çağrı Tuncay'a (48), mesai bitiminin ardından evine giderken yolun karşısına geçtiği sırada Enes Ç. (17) yönetimindeki 16 F 9394 plakalı kamyonet çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen polis memuru yaralandı, sürücü Enes Ç. ise kamyonetle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Tuncay, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Mahmudiye Mahallesi Kutlu Sokak'ta park halinde bulunan kamyonetin sürücüsü Enes Ç. polislerce yakalanıp polis merkezine götürüldü.

Polis memuru Tuncay'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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