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İnegöl'de Kamyonet ile Otomobil Çarpıştı: 6 Yaralı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Cerrah Mahallesi'nde Rafet Y. (43) yönetimindeki 34 BLA 067 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen Filiz Ö. (36) idaresindeki 34 EHF 034 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Dilara Ş. (15), Gülbahar Ş.(35), Canan Ö. (51) ile Nazan Y. (40) yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İnegöl Bursa Güncel Haberler

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