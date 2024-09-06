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İnegöl'de kamyona çarpan otomobilde baba ve oğul yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Melih A. ve oğlu Berat A. yaralandı. Yaralılardan Berat A.'nın durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Melih A. (44) ile oğlu Berat A. (16) yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Berat A'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yenice Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e doğru giden Melih A. yönetimindeki 16 YJ 866 plakalı otomobil, önündeki Mahsun A.'nın kullandığı 63 VK 915 plakalı kamyona çarptı. Kazada otomobil sürücüsü Melih A. ile yanındaki oğlu Berat A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Berat A.'nın durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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