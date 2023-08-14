İnegöl'de kamyon ile minibüs kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayisi'nde meydana gelen trafik kazasında kamyon ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Metal Sanayisi'nde kamyon ile yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye, Metal Sanayi 22. Sokak üzerinde bulunan seyir halinde olan Sabri A. yönetimindeki 58 BE 312 plakalı kamyon ile Hasan Hüseyin A.(67) yönetimindeki 16 S 6121 plakalı servis minibüsü kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan minibüs sürücüsüne ilk müdahaleyi 112 ekibi yaptı. Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı burada tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı. - BURSA