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İnegöl'de kamyon devrildi, sürücü yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kamyon şoförü, burada tedavi altına alındı. Kamyon kasasında bulunan kirazların kara yoluna saçıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

Ramazan O. idaresindeki 42 RN 999 plakalı kamyon, Bursa- Ankara kara yolu Mezitler bölgesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi

Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kamyon şoförü, burada tedavi altına alındı.

Kamyon kasasında bulunan kirazların kara yoluna saçıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Uğur Çiçek - Güncel

İnegöl Ankara Bursa Güncel Haberler

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