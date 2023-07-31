İnegöl'de kamyon devrildi, sürücü yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı kamyon şoförü, burada tedavi altına alındı. Kamyon kasasında bulunan kirazların kara yoluna saçıldığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.