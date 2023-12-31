İnegöl'de Kalp Krizi Geçiren Sürücü Kaza Yaptı, Hayatını Kaybetti
Bursa'nın İnegöl ilçesinde seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü kalp krizi geçirerek kaza yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolda ilerlerken kullandığı kamyonetinde kalp krizi geçirip kaza yapan sürücü hayatını kaybetti.
Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde seyir halinde olan Yusuf Y. (65) idaresindeki 16 Y 8661 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından park halindeki otomobil ile yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusuf Y'nin kalp krizi geçirdiğini tespit etti.
Yusuf Y. kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.