İnegöl'de Kaldırıma Çarpan Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, kontrolünü kaybeden sürücünün kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilinde Taner T. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kaldırıma çarptıktan sonra devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. Bursa'dan, İnegöl'e seyir halinde olan Taner T. (19) yönetimindeki 16 LMH 07 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak kaldırıma çarptı. Savrulan otomobil ardından devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada sürücü Taner T. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından yaralı, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
