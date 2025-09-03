Haberler

İnegöl'de Kadınlara Tacizde Bulunan Adam Dövülüp Bıçaklandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişi kadınlara sözle tacizde bulundu. Üç kişi, tacizciyi döverek kolundan bıçakladı. Olayla ilgili üç şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kadınlara sözle tacizde bulunduğu ve alkollü olduğu öne sürülen Şaban K. (51), 3 kişi tarafından dövülüp, bıçaklandı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin Şaban K.'yi dövdüklerini ama bıçaklamadıklarını söyledikleri belirtildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında, İnegöl ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Şaban K., kaldırımdan geçen kadınlara sözlü tacizde bulundu. Duruma tepki gösteren 3 kişi, Şaban K.'yi dövüp, kolundan bıçakla yaraladı. Bölgeden yürüyerek uzaklaşmaya çalışan Şaban K., yaklaşık 300 metre ilerideki Halit Tufan Sokak'ta yere yığıldı.

Şaban K.'yi görenlerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Şaban K., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Hakan B. (44), Ömer S. (24) ve Ramazan B.'yi (18) yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin darbı kabul ettikleri ancak bıçaklama olayını reddettikleri öğrenildi.

3 kişi işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

-Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
